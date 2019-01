A través de su cuenta en Twitter, Moria Casán no pudo ocultar su fastidio al leer las palabras de su ex compañera y publicó duros mensajes contra a actriz: "Solita, Soledad, Sol, promocionate junto a tu compañero de rubro teatral (por Facundo Arana, con quien hace la obra Cartas de Amor en el Teatro Lido). No me nombres si la pasaste pésimo (en el Bailando), no tendrías que haber venido a Intrusos cuando lo conduje, y cuando terminó la nota, arcercarte y decirme al oído #HiceActing #EsaPsicopateada berreta".