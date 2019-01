Porque es el mayor creador de frases de la Argentina, junto con Moria Casán. Vamos a repasar las más graciosas y dejamos de lado las repudiables como algunas que dijo esta semana. A saber: "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha", "Pelé debutó con un pibe…y le pegó a la jermu", "A Grondona se le escapó la tortuga", "A Toresani, Segurola y La Habana 4310, séptimo piso. Vamos a ver si me dura 30 segundos", "Pensé que venía Berlusconi y me encontré con el cartonero Báez" (en referencia a Mauricio Macri), "Con mi enfermedad yo di ventajas. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado droga?", "Mis hijas legítimas son Dalma y Gianinna. Los demás son hijos de la plata o de la equivocación".