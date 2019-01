Hoy el laureado Darín celebra su cumpleaños colmado de proyectos y rodeado del amor de su familia. Alguna vez le preguntaron si le interesaba trabajar en Hollywood y dijo que no. De hecho, en 2004 le ofrecieron hacer de narcotraficante mexicano para la película Hombre en llamas, junto a Denzel Washington, pero rechazó la oferta. Le pareció pedante que el director, Tony Scott, le dijera que "no aceptaba un no como respuesta". Y no sacó cuentas de los dólares que iba a perder por no ingresar a la "Meca del Cine". En ese momento, estaba haciendo teatro en España y, según dijo, sólo soñaba con volver a su casa para estar con su esposa y sus hijos. Algo que hoy, 15 años más tarde y a pesar de que los chicos crecieron, sigue eligiendo.