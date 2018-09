—Mirá, hay que ser muy insensible para disfrutar una cosa así. Pero sí, hay gente insensible. Eso no es ninguna novedad. No solo hay gente insensible, hay gente que saca rédito de esto. Alguien una vez me dijo y me quedé pensando y es aplicable, cuando ocurren estas movidas que tienen que ver con lo financiero, con lo económico y demás, nosotros, la gente de a pie, pensamos que es dinero que desaparece. No desaparece, cambia de manos. Y lamentable y tristemente, casi generalmente cambian para el lado de las mismas manos. Hay gente que en estos días ha incrementado su patrimonio en forma bestial. Nosotros no estamos saltando, ni tenemos por qué estarlo, porque estamos dedicados a otra cosa. Pero lo raro, lo difícil de entender es que los expertos, la gente que sí se dedica a eso, no lo tenga en cuenta. O por lo menos si lo tiene en cuenta no lo diga, no lo ponga sobre la mesa.