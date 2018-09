"Es una mancha que difícilmente me voy a poder sacar, una nube abstracta que me empaña, porque no hay una acusación formal ni concreta. Es muy difícil defenderse frente a eso, porque la necesidad de defensa pareciera que te obliga a atacar al que te ofende y ese es un juego en el que no voy a entrar", arrancó el prestigioso artista en diálogo con el diario El País de España.