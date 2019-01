Carmen colabora en la fundación "El pobre de Asís" en donde cocina, lava platos, pela papas y sirve las mesas: "Gracias a Natividad Díaz que, por obligación, vengo a cumplir horas acá, donde come y vive gente. Me hubiera gustado hacerlo desde el corazón, pero por algo son las cosas. Lloro todo el tiempo. La primera vez que vine me puse a llorar por el hambre que tiene nuestro país y la pobreza, que es terrible. Hoy hasta bailamos y cantamos cumbia. Me dieron un amor maravilloso", había dicho en ocasión de un móvil con Intrusos cuando empezó a realizar esta tarea, a fines de 2017.