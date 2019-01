-Para mí es muy lindo porque es un reconocimiento a un disco que me parece que fue importante. Es un reconocimiento del Instituto Nacional de la Música (INAMU) porque si no todo eso se hubiera perdido. Nosotros no cobramos regalías desde el año '82 nunca más. Y eso se seguía vendiendo por algún lado. Que se haya reeditado para mí es muy importante porque me parece que fue, con toda la subjetividad que pueda tener lo que digo, un disco bisagra. Se comenzaba una nueva era.