Ella no tardó en salir al cruce, con cierta ironía: "Es verdad, tenía un camarín propio, sola. Pero tenía un bebé de tres semanas. Estaba gorda, había nacido por cesárea y me dolían los puntos. No podía hacer trucos por los puntos. Sí, empecé mal, como tenía el bulto de la cesárea me tenían que hacer todos los vestidos amplios".