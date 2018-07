Fue la película Coco y su reflejo de cómo la cultura mexicana homenajea a sus seres queridos lo que provocó en Sofía Zámolo un emotivo posteo en su cuenta de Instagram. No, no. Perdón. Si, realmente: mil disculpas. Porque en verdad fue ese amor eterno que Sofia siente (aquel que no cesa) lo que la empujó a publicar una foto que le sacaron hace 27 años en el living de la casa de su infancia, junto a un adolescente en cuyos rasgos se proyectan los suyos, para escribir entonces unas palabras muy sentidas.