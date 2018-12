Todos los cambios en la sociedad no lo harán cambiar su forma de hacer humor, según él mismo aseguró y agregó: "Yo creo que Olmedo fue maravilloso. Es maravilloso. Tengo todos sus programas, los pongo y los veo. Un hombre sensacional, no tanto el gordo Porcel, pero arrastraba multitudes, y la gente lloraba de risa. Esa es toda gente bendita. Ahora no hay cómicos. Si los hombres no se pueden reír de las mujeres, ¿de qué nos vamos a reír? Las mujeres se pueden reír de los hombres si quieren porque nadie les va a hacer nada".