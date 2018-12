Uno de los motivos sería que a Sol no le gustó la ropa que le hicieron para el espectáculo. Pero desde la producción también existe cierto malestar porque la ex Bailando 2018 viajó directamente a Tucumán al terminar su participación en el certamen de Marcelo Tinelli, no pasó para ensayar sus cuadros de la revista. Puntualmente, esa actitud había enojado a Barbieri y Archimó, dos reconocidas profesionales, muy rigurosas con el trabajo.