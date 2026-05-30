Colombia

Paloma Valencia pidió protección para víctimas de violencia tras casos que involucran a Santiago Botero y Alejandro Bermeo: “Las mujeres se respetan”

La candidata se pronunció en medio de las controversias que involucran al congresista electo y al también aspirante presidencial, expresando solidaridad con las mujeres que han denunciado presuntos hechos de violencia

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Valencia afirmó que las mujeres deben ocupar un lugar de igualdad en la sociedad y rechazó que continúen siendo víctimas de humillaciones, amenazas o agresiones - crédito prensa Paloma Valencia

La candidata presidencial Paloma Valencia se pronunció públicamente sobre los casos de Manuela Echeverri Hoyos y Yamile Trigueros, dos mujeres cuyos testimonios han generado atención nacional en medio de la campaña electoral, y manifestó su respaldo a las víctimas de violencia contra la mujer.

A través de un video difundido el sábado 30 de mayo, Valencia expresó solidaridad con ambas mujeres y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres colombianas.

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El pronunciamiento se produjo luego de que se conocieran nuevos detalles sobre la denuncia por presunto abuso sexual presentada contra el congresista electo Alejandro Bermeo y sobre las denuncias de presunta violencia intrafamiliar formuladas por Manuela Echeverri contra el candidato presidencial Santiago Botero.

“Hoy quiero alzar mi voz por las mujeres, toda la solidaridad con Yamile, toda la solidaridad con Manuela. No puede ser que en Colombia las mujeres sigan siendo víctimas de amenazas, víctimas de violencia, víctimas de violencia sexual y física y verbal contra ellas”, afirmó Valencia.

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Valencia reiteró que su proyecto político contempla impulsar acciones y políticas orientadas a garantizar la integridad, la seguridad y la protección de las mujeres - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Valencia reiteró que su proyecto político contempla impulsar acciones y políticas orientadas a garantizar la integridad, la seguridad y la protección de las mujeres - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La candidata también hizo un llamado a la sociedad colombiana para reconocer el papel de las mujeres en igualdad de condiciones y rechazó cualquier forma de discriminación o maltrato.

Queremos hacer un llamado a la sociedad colombiana a entender que las mujeres tenemos un lugar y ese lugar es al lado de los hombres, nunca debajo, nunca atrás, nunca dejadas de lado”, señaló.

En medio de ambos casos, Paloma Valencia insistió en la necesidad de fortalecer la protección de las mujeres frente a cualquier forma de agresión y señaló que su propósito es impulsar políticas dirigidas a garantizar la seguridad y la integridad de las víctimas.

Aquí vamos a buscar cómo la Colombia entiende que las mujeres no pueden seguir siendo humilladas, las mujeres se respetan, las mujeres se aman y las mujeres no vamos a permitir que sigan maltratándolas”, concluyó la candidata presidencial en su mensaje.

El caso de Yamile Trigueros y la denuncia contra Alejandro Bermeo

El congresista electo Alejandro Bermeo negó haber agredido sexual y físicamente a la mujer que lo denunció. Dijo que sus encuentros íntimos fueron acordados - crédito @alejoberme0/IG
Bermeo negó haber cometido agresiones sexuales o físicas y sostuvo ante la Fiscalía que sus encuentros con la denunciante fueron consensuados - crédito @alejoberme0/IG

El pronunciamiento de Valencia se produjo después de que se conocieran detalles de la denuncia por presunto abuso sexual presentada por Yamile Trigueros contra el congresista electo Alejandro Bermeo. El caso tomó relevancia luego de que el medio El Olfato revelara información contenida en el expediente judicial y divulgara conversaciones atribuidas al dirigente político y a la denunciante.

Bermeo ha rechazado las acusaciones de abuso sexual y agresión física. Según declaraciones entregadas a la Fiscalía General de la Nación, sostuvo que los encuentros con la mujer fueron consensuados y que ella prestaba servicios sexuales que él había contratado en diferentes ocasiones.

Yo sí he contratado servicios sexuales con esta mujer, pero nunca había abusado sexualmente de ella, ni mucho menos maltratado físicamente”, manifestó el congresista electo en su declaración ante el ente investigador.

La defensa de Bermeo sostiene que la denuncia apareció después de una investigación por presunta extorsión. De acuerdo con esa versión, el abogado Óscar Alfonso Barrero Torres habría exigido dinero al político para evitar la presentación de una denuncia por abuso sexual.

El caso de Manuela Echeverri y Santiago Botero

Manuela Echeverri denunció presuntos hechos de violencia intrafamiliar, psicológica, económica y patrimonial que involucran al candidato presidencial Santiago Botero - crédito @santiago.botero/X y @manuecheverri/Instagram
Manuela Echeverri denunció presuntos hechos de violencia intrafamiliar, psicológica, económica y patrimonial que involucran al candidato presidencial Santiago Botero - crédito @santiago.botero/X y @manuecheverri/Instagram

El otro caso mencionado por Paloma Valencia corresponde a la denuncia presentada por la artista Manuela Echeverri Hoyos contra el candidato presidencial Santiago Botero.

La controversia se hizo pública después de que una comisaría de familia ordenara medidas de protección a favor de Echeverri y de su hijo de 10 meses, decisión que derivó en un operativo realizado en un apartamento ubicado en el sector de Bocagrande, en Cartagena.

Botero rechazó las acusaciones y sostuvo que la situación tendría motivaciones políticas. En un comunicado divulgado por su campaña aseguró que esperaba ataques durante su aspiración presidencial.

Tengo que entender que esto no es personal. Esto se trata de un ataque con intereses políticos, un ataque que busca que este país no tenga un cambio”, afirmó el candidato.

Según información entregada por el abogado de Echeverri, Alberto Boek, la denuncia presentada por la mujer se fundamenta en presuntos hechos de violencia psicológica, económica y patrimonial. El jurista aseguró al medio El Tiempo que la situación se habría agravado en las semanas previas a la denuncia y sostuvo que la mujer y su hijo quedaron sin acceso a la vivienda y a recursos económicos.

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