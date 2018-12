—A mí me gustó siempre el tema de la producción. Cuando empecé, hace muchos años, hice mi propia producción de teatro independiente, que se llamaba Liberarte. Hice dos. Siempre me gustó lo que era el cine o el teatro. Televisión no, porque dependés mucho del canal; en el cine elegís vos a los actores, el guión. Así que empezamos con una idea de José de llamarnos a Ara y a mí para ayudarlo en un corto. Hizo el corto, lo presentó y las críticas fueron muy buenas. Gustaba mucho lo que hacíamos. Y dijimos: "Vamos a escribir una miniserie y la vamos a producir". Está escrita, y nos tienen que contestar en enero. Pero en el tiempo, en el lapsus, un día viene José y me dice: "Hagamos una productora". Le digo: "Sí, hagamos una productora juntos". "Mirá, yo tengo una idea que mi mujer soñó para hacer una película". Me la contó. "Me encanta la idea, hay que desarrollarla", le dije. Apareció un productor, le gustó y quería producirla. Pasaron meses y decía: "No, la plata la tengo que buscar". José es muy ansioso, Araceli también, el libro me gustaba mucho, a los actores que les dábamos el libro les encantaba la idea. Y dije: "Esto es una bicicleta". Y así fue como dijimos: "¿La hacemos nosotros? ¿Nos embarcamos en la locura?". "Sí". "¿Es un momento para hacer una película?". "No". "Bueno, ¡hagámosla!". Y así fue (risas).