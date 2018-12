Dio su opinión sobre el feminismo y las denuncias por acoso de actrices que se hicieron públicas en el último tiempo: "Me parece fantástico lo que está pasando. No me gusta ser víctima, pero sí poner límites. Me acuerdo que cuando tenía 22 años estaba en Canal 7, fue un momento maravilloso. Pero una vez el gerente me llamó para ir a su escritorio y me preguntó si estaba contenta. Le dije que sí y me respondió: 'Bueno, ¿ahora tenés un ratito para que te haga unos mimos?' Di una patadita en el escritorio y se fue allá abajo el señor. Le dije: '¿Sabés qué pasa? Vos estás atrás de un escritorio, si no fuese así no te atreverías a decirme eso porque sos horrible'".