"En la puerta de mi departamento, un hombre desconocido de 35 me dijo que era del quinto piso y me empujó para adentro, muy rápido, trabó la puerta con algo y me metió al pasillo. Me ahorcaba y trataba de violarme. El único segundo que me sacó las manos del cuello y del cuerpo, pidiéndome que me desvista, le pedí llorando que pare y traté de defenderme, le dije que no", agregó.