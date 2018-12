—No hacían demasiados eventos recreativos, comidas. Era una banda en la que sus integrantes no andaban juntos salvo para la prueba de sonido o cuando tenían que tocar. Eran súper profesionales; parecían que eran loquitos, pero no. Fui al primer show en el Morumbí y fui yo quien los presentó, quien los anunció. Recuerdo que el show estaba previsto para las 9 y cuando faltaban cinco minutos viene el manager técnico y me dice: "Billy, ya va a empezar". Y yo le digo: "¿En punto?". ¡Sí, en punto! Y a las 9 en punto el show empezó. Vinieron 40 americanos, 14 o 15 ingleses, había australianos, tenían un equipo de gente monstruoso. Las limusinas salían en horario del hotel y no había demasiada joda, ni mucho tiempo para eventos y reuniones que no fueran de trabajo. Ellos llegaron un jueves y el lunes se fueron. No es que nos íbamos a comer churrasco a la noche o tomábamos café con leche y medialunas. No existe eso. Las exigencias tenían que ver con lo técnico y profesional, nada exagerado: era la comida, el catering que eran frutas, bebidas, pero no eran aquellas bandas con joda y orgías en el camarín. ¡Nada de eso! Eran estrictamente profesionales. Las exigencias estaban en esa biblia técnica donde te pedían de todo: toallas blancas, esas cosas; lo normal. No se les ocurría tomar agua del Sahara o vodka de Leningrado, nada de esas pelotudeces. Exigían todo, porque decíamos que los americanos y los ingleses nos hinchaban las pelotas, pero era porque nosotros no teníamos experiencia en atender grandes producciones. Te confieso que aprendí muchísimo.