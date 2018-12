"No quería meterse adentro de un cuarto, no quería salir a la calle, tuvo un Dios aparte, lo empujé para medirlo pero no llegué, no lo calcé", dijo sobre la pelea que casi se da en los pasillos de la emisora, luego de que el actor le pidiera al comisario que dijera dónde y cuándo encontrarse porque "llega un momento en el que no hay que hablar más".