Sentía vergüenza de cantar frente a su madre y llegó a conquistar “Talento Fox”: la historia de superación de Francisco Vazquez

"Ni siquiera me acuerdo qué pensé pero grabé un video y lo mandé. Al día siguiente me llamaron porque me querían ver. Yo no quería pero mis amigos de Lincoln casi que me obligaron, me arrastraron. Cuando llegué al casting ya estaban haciendo las últimas audiciones y dije: 'Listo, no quedé'. Temblaba, no podía ni hablar. Pero a los días me volvieron a llamar, y después otra vez, y otra vez, hasta que llegué a una instancia en la que todos los concursantes pensamos que seguía siendo de casting pero nos dijeron: '¡Están adentro!'