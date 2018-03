De los invitados apenas llegaron dos (el conocido conductor Julián Weich y Ezequiel Baraja) en una tarea épica para personas que no son montañistas o profesionales en ascensos. El resto fue quedando en el camino, como Oberto y Velo (llegaron a los 6.000). "La estadística dice que cumbre hace sólo el 30%. Dicen que los últimos 1.000 metros son los peores, por el cansancio acumulado y por la saturación del oxígeno en sangre que te genera la altura. Me fui con la inquietud de ver si mi cabeza lo aguantaría… en realidad, si me decís de volver a hacerlo por placer, te digo que no. Pero si se arma un grupo así, me animo. No sabés lo que eran las charlas con personas con semejantes experiencias de vida. Por eso digo que si hay otro proyecto parecido, con un fin solidario, me gustaría intentarlo", detalla.