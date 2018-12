Y le acercó el micrófono al Chaqueño, quien hizo de cuenta que estaba describiendo el tatuaje. "Dice 'no hay cama que no haya recorrido'", fueron las desubicadas palabras del cantante. Freitag aclaró que eso no era cierto y él, entre risas, le contestó: "Ah, ¿No dice eso? Problemas de vista…"