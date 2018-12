Con 22 años como músico profesional y a uno de su retorno a Ráfaga, Ariel Pucheta reconoce que su periodo afuera del grupo no fue fácil. "Tardé en sacar un disco como solista, eso me jugó en contra porque me quedé un año parado. No aproveché el envión y eso me perjudicó mucho", recuerda el músico sobre cómo vivió aquel 2003, donde apostó a un disco romántico cuando predominaba la cumbia villera. "No lo escuchaba casi nadie", lamenta. Pero si bien atravesó momentos muy complicados nunca se arrepintió. Tampoco existieron peleas. Y el reencuentro con la banda se dio desde un lugar muy familiar y maduro.