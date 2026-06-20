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INE exonera a hermano de AMLO por financiamiento ilegal a Morena en 2018

Martín Jesús López Obrador y Pío López Obrador han quedado absueltos definitivamente

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Consejo del INE votó a favor de exonerar a otro hermano de AMLO. (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Consejo del INE votó a favor de exonerar a otro hermano de AMLO. (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Este viernes, Martín Jesús, el hermano menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue exonerado por el Consejo General del INE de cualquier acusación relacionada con financiamiento indebido, luego de quedar sin efecto el procedimiento administrativo sancionador por falta de pruebas concluyentes de que hubiera recibido recursos ilícitos para apoyar a Morena.

Exoneración por parte del INE

El proyecto presentado por el consejero Uuc-kib Espadas recibió la aprobación unánime de los consejeros, quienes determinaron que no existía certeza sobre el beneficio a Martín Jesús López Obrador con recursos de procedencia ilícita.

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El documento final del Instituto Nacional Electoral (INE) precisó: “Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del partido Morena, así como Martín Jesús López Obrador y David Eduardo León Romero“.

El análisis concluyó que el video presentado como prueba no permitía confirmar que los recursos entregados por David León hubieran sido usados para financiar a Morena.

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Martín Jesús López Obrador (Foto: Captura de pantalla Latinus)
Martín Jesús López Obrador (Foto: Captura de pantalla Latinus)

Así fue captado el hermano menor de López Obrador al que INE exoneró

En julio de 2021, el periodista Carlos Loret de Mola difundió, a través de LatinUs, imágenes en las que Martín Jesús aparece recibiendo fajos de billetes de manos de David León Romero.

El video, grabado en 2015 en la casa del operador político en Tuxtla Gutiérrez, muestra cómo el hermano del entonces presidente recibe el dinero en un sobre amarillo. Durante la conversación, David León afirma: “Este es un ahorrito mío. Te lo paso y te lo anoto”, a lo que Martín López responde: “No, compa. Eso lo descontamos”.

La cifra entregada en ese encuentro fue de 150 mil pesos en efectivo, aunque León mencionó que tenía disponibles 166 mil y decidió reservar 16 mil para ajustar el monto. Tras la entrega, el sobre fue colocado en la mesa del comedor y, antes de marcharse, Martín Jesús aseguró que ese dinero era para su hermano.

Hermano amlo
(Foto: Captura de pantalla)

El caso de Pío López Obrador y las reacciones presidenciales

En agosto de 2020, también salieron a la luz videos donde Pío López Obrador recibía dinero de David León para respaldar las operaciones de Morena en Chiapas durante 2015.

En ambos casos, se alegó que las entregas mensuales tenían como destino las campañas electorales de Andrés Manuel López Obrador. El expresidente sostuvo públicamente que esos recursos representaban aportaciones ciudadanas para fortalecer su movimiento y negó cualquier vínculo con la elección de 2018.

“Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones para refrescar la memoria y hacer historia, la Revolución Mexicana se financió con la cooperación del pueblo”, afirmó.

Más adelante, el mandatario insistió en que su administración no protege a nadie y que la ley debía aplicarse incluso a familiares.

  • Martín Jesús López Obrador y Pío López Obrador fueron grabados recibiendo dinero en efectivo de David León.
  • Las entregas ocurrieron en 2015, durante la primera incursión electoral de Morena.
  • El INE determinó la inexistencia de pruebas suficientes para sancionar por financiamiento ilegal.
Pío López Obrador AMLO
El hermano del presidente protagonizó un videoescándalo en 2015 (Diario Chiapas)

Con la resolución de este 19 de junio de 2026, tanto Martín Jesús López Obrador y Pío López Obrador han quedado absueltos de los cargos señalados.

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