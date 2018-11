—Fue muy gracioso porque le dije: "¿Me lo regalas?". Y me dijo: "No". Y le dije: "Ay, por favor, es que yo tengo un peluche que se llama Enfermito que es igual", y le enseñé una foto. Y me dice: "No; es que es mío". Y le digo: "Por favor, regálamelo, es que… por favor, es igual". Te juro no me iba a ir de ahí hasta que no me diera a Enfermito bebé. "Por favor, por favor". Y entonces se me quedó viendo: "Es que es mi favorito", me decía la chiquitita, que tenía 5 años. "Pero por favor, dámelo. De verdad, mira, yo te prometo que te doy otro peluche, uno que yo tengo, te doy otro peluche, pero me das tu Enfermito bebé". Y después dijo: "Toma, está bien", y me lo regaló.