Género: Romance

Protagonistas: Constance Wu, Henry Golding

Dirección: Jon M. Chu

Clasificación: ATP con reservas

Duración: 120 minutos

Sinopsis: La historia empieza cuando la neoyorquina Rachel Chu acompaña a su novio de toda la vida, Nick Young, a la boda de su mejor amigo en Singapur. Emocionada por visitar Asia por primera vez, pero nerviosa por conocer a la familia de Nick; Rachel no está preparada para saber que Nick ha olvidado mencionar algunos detalles claves sobre su vida. Resulta que él no es solo el hijo de una de las familias más ricas del país, sino también uno de los solteros más codiciados. Estar del brazo de Nick pone un objetivo en la espalda de Rachel, con celos sociales y, peor aún, la propia madre desaprobadora de Nick apuntando. Y pronto queda claro que, si bien el dinero no puede comprar el amor, definitivamente puede complicar las cosas.