"Estaba dispuesto a dejar todo. Cualquier forma de vida pública. No sólo estaba preparado, es que sentía que era necesario renunciar al ego. Ese día fue el último que publiqué en redes sociales o que busqué mi nombre en Google o en un artículo. Incluso ahora, mi gente sabe que no me quiero enterar de nada de lo que se publica sobre mí, ni siquiera de lo bueno. Nunca. Y podrás creerme o no, pero me da igual si este disco vende una copia o mil millones, y no me importa lo que digan los críticos. Sé que he hecho algo tan honesto, bello y auténtico que, un día, alguna de estas canciones le va a cambiar la vida a alguien que esté en su casa hecho una mierda. Y con eso me basta", contó Bublé.