Un europeo con el que también ha tenido chispazos es con el español Pedro Almodóvar. Con él hizo Átame (1990), el filme que catapultó a Antonio Banderas y que a Almodóvar le valió estar nominado a 15 premios Goya (aunque no ganó ninguno). En su momento, Morricone había dejado trascender que el director español no había sido muy comunicativo con él, pero tiempo después aclaró: "Yo dije que al final de todo no me contó qué pensaba de la música. Pensé que es lo que hacía con todo el mundo, que era su costumbre no comentar. Unos años después me lo encontré en un festival y me dijo lo bonita que le había parecido la música de Átame". Aclarar en este caso se parece bastante a oscurecer, pero en boca del picante Morricone ya es suficiente cumplido con Almodóvar.