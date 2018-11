—Sí, claro. No me dejaron verlo por el estado en el que se encontraba, pero fui a despedirme. Mirtha Legrand dijo que habían estado sólo Fernando Lúpiz y ella en el entierro. Pero en el velorio, al que ella no fue, estuvo Zulma Faiad sentada durante horas al lado mío. Yo estaba con 42 grados de fiebre por la hepatitis y me castañeaban los dientes. Había somatizado porque nuestra relación era simbiótica. El se pinchaba un dedo y me dolía a mí. Por eso no entiendo cómo no me di cuenta de que él estaba tirado en el suelo…Y no me lo puedo perdonar.