La lista se paseó entre los clásicos de Pink Floyd y algunos temas de su último disco solista, Is This the Life We Really Want? (2017). Pasaron "Breathe", "One of These Days", "Time", "The Great Gig in the Sky", con la genial performance de Wolfe y Laessig que nada tienen que envidarle a sus predecedoras Clare Torry y Durga McBroom. Luego llegarían "Welcome to the Machine" y las más recientes "Déjà Vu", "The Last Refugee" y "Picture that", con un fondo de filtros saturados en la pantalla y una paradoja de la que es muy difícil no sentirse parte. "Sacale una foto al líder sin cerebro", incitó Roger mientras se acercaba a una esquina del escenario, tanto que el público se tentó y no dudó un minuto en arrimar lo máximo posible su smartphone para lograr la mejor toma con la cámara. De fondo, aparecía Donald Trump rodeado de chicas hermosas y Waters se burló haciendo la mueca de que se sacaba una selfie, pero no. Él no cayó en la tentación.