En 1997, un trío de chicos grabaron "One Way or Another" en un estudio de Detroit. En la sesión, participó el joven que oficiaba de ingeniero de sonido, un veinteañero Jack White. La versión salió a la luz a comienzos de este mes poniendo en el tapete el nombre (hasta ahora desconocido) del grupo, 400 Pounds of Punk. El mismo tema interpretado por la boy band británica One Direction enloqueció al público teen en 2014 y ya había hecho bailar a medio mundo cuando en 2011 lo versionaron en (la serie de TV) Glee. El tema cumple 4 décadas este año y, al igual que su autora de 73, sigue más vigente que nunca.