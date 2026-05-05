México

¿Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este martes 5 de mayo?

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Guardar
Revisa como se encuentra la calidad del aire en tu alcaldía o municipio de CDMX o Edomex. (REUTERS/Henry Romero)
Revisa como se encuentra la calidad del aire en tu alcaldía o municipio de CDMX o Edomex. (REUTERS/Henry Romero)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México lanzó su más reciente reporte sobre la calidad del aire y las posibles afectaciones a la salud en la capital del país y en la zona conurbada.

Diariamente y cada hora, las autoridades capitalinas dan a conocer el estado del ambiente que se respira y la intensidad de los rayos Ultra Violeta en la capital del país y zona conurbada.

PUBLICIDAD

Luego de publicar la calidad del aire en la Ciudad de México y en la zona conurbada del Estado de México, se hacen recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y grupos sensibles.

Mientras que las autoridades capitalinas también toman medidas ambientales para mejorar la calidad del aire, como la aplicación de la contingencia ambiental y el doble Hoy No Circula.

PUBLICIDAD

Aquí está el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México este 5 de mayo.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

El índice Aire y Salud del gobierno de la capital aseguró que la calidad del aire es “Muy Mala” este martes en la Ciudad de México y el Estado de México.

Esto quiere decir que el riesgo para la salud es “Muy Alto” para las personas que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 3, esto significa que “necesita protección” frente a los rayos del sol.

Al respecto, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.

Calidad del aire por alcaldías y municipios

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

  • Tlalpan (AJM): Aceptable
  • Benito Juárez (BJU): Mala
  • Azcapotzalco (CAM): Mala
  • Coyoacán (CCA): Aceptable
  • Cuajimalpa (CUA): Aceptable
  • Gustavo A. Madero (GAM): Mala
  • Cuauhtémoc (HGM): Muy Mala
  • Iztacalco (IZT): Mala
  • Venustiano Carranza (MER): Mala
  • Miguel Hidalgo (MGH): Mala
  • Álvaro Obregón (PED): Aceptable
  • Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
  • Iztapalapa (SAC): Aceptable
  • Tláhuac (TAH): Aceptable
  • Coyoacán (UAX): Aceptable
  • Iztapalapa (UIZ): Mala

Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en la entidad mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

  • Atizapán (ATI): Mala
  • Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
  • Cuautitlán Izcalli (CUT): Mala
  • Naucalpan (FAC): Buena
  • Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento
  • Ecatepec (LLA): Mala
  • Anexo de Tlalnepantla (LPR): Mala
  • Nezahualcóyotl (NEZ): Mala
  • Ecatepec (SAG): Mala
  • Tlalnepantla (TLA): Mala
  • Tultitlán (TLI): Mala
  • Coacalco (VIF): Mala
  • Ecatepec (XAL): Mala

Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías porque tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

De buena a extremadamente mala, así los niveles de la calidad del aire

El reporte no solo es sobre la calidad del aire, sino también de los Rayos UV (Cuartoscuro)
El reporte no solo es sobre la calidad del aire, sino también de los Rayos UV (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en en la capital del país y la zona conurbada del Estado de México.

Identificada con el color verde, el primer índice es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.

Le sigue el nivel “Aceptable”, identificado con el color amarillo, en el que las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles deben considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.

De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un aumento importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay incremento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mucho mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.

En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

El último nivel, señalado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un alza importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.

Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Calidad del aire de MéxicoCalidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de MéxicoÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Línea 2 del Metro CDMX anuncia más cierre de estaciones: cuáles son y a partir de cuándo dejarán de dar servicio

El gobierno capitalino pidió a la población tomar precauciones con sus traslados ante la suspensión de operaciones en dos paradas

Línea 2 del Metro CDMX anuncia más cierre de estaciones: cuáles son y a partir de cuándo dejarán de dar servicio

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy 5 de mayo: piperos bloquean José López Portillo Sur, en Milpa Alta

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy 5 de mayo: piperos bloquean José López Portillo Sur, en Milpa Alta

Gobernadora de Nueva Jersey, EEUU, reivindica el legado mexicano en el Cinco de Mayo

El mensaje, difundido por el consulado de México, pone de relieve el significado de la fecha como símbolo de “valentía, determinación y orgullo”

Gobernadora de Nueva Jersey, EEUU, reivindica el legado mexicano en el Cinco de Mayo

¡Alerta ARMY! Detectan 10 sitios falsos de venta de boletos para ver a BTS en CDMX

Tras agotarse los boletos para BTS, delincuentes crean páginas falsas y piden pagos en tiendas de conveniencia; esto impide rastrear el dinero y hace casi imposible la recuperación para los fans defraudados

¡Alerta ARMY! Detectan 10 sitios falsos de venta de boletos para ver a BTS en CDMX

Ariadna Montiel acusa a Maru Campos de mentir y habla de “traición a la patria”

Autoridades federales investigan los hechos mientras crece el debate entre Morena y el gobierno estatal

Ariadna Montiel acusa a Maru Campos de mentir y habla de “traición a la patria”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno de EEUU destaca colaboración con México en caso de El Mencho y advierte que seguirán estas acciones

Gobierno de EEUU destaca colaboración con México en caso de El Mencho y advierte que seguirán estas acciones

Maru Campos se lanza contra la 4T en medio del caso Rocha Moya: “Se habla mal por desmantelar un laboratorio... y al otro se le defiende”

No solo Rocha Moya: estos son los otros políticos de Sinaloa que han sido señalados por vínculos con el narco

Caso Rocha Moya: ¿Intervención de Estados Unidos o un tratado que México firmó y hoy no quiere cumplir?

Procesan al “Güero Conta”, operador financiero del CJNG y hombre de confianza de ‘El Jardinero’

ENTRETENIMIENTO

¡Alerta ARMY! Detectan 10 sitios falsos de venta de boletos para ver a BTS en CDMX

¡Alerta ARMY! Detectan 10 sitios falsos de venta de boletos para ver a BTS en CDMX

“Las cartas sobre la mesa Tour” de Yuridia en el Estadio GNP 2026: estos son los precios oficiales

Maribel Guardia estalla contra Gustavo Adolfo Infante tras ganar demanda a su esposo y él responde

Los Tigres del Norte dan un zarpazo a la censura: excluyen de su gira a ciudades con prohibición de corridos

Cómo ver gratis los conciertos de BTS en el Estadio GNP México 2026: esta es la zona visible del escenario

DEPORTES

Stephano Carrillo regresa al Feyenoord: así se despidió el mexicano del Dordrecht de Países Bajos

Stephano Carrillo regresa al Feyenoord: así se despidió el mexicano del Dordrecht de Países Bajos

¡Gesto de hermanos! Diablos cede su estadio para que los Guerreros de Oaxaca jueguen de local en el Estadio Alfredo Harp Helú

Luis Ángel Malagón reacciona a su estampa del álbum Panini del Mundial 2026

Pachuca vs Rayadas: dónde, a qué hora y cómo ver la Semifinal de ida del Clausura 2026

Chivas vs Tigres: estas son las remontadas más recordadas del Rebaño Sagrado en liguillas