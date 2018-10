En diálogo con Teleshow, la periodista contó cómo se prepara para su debut en el ciclo de las mañanas de El Trece y se refirió a la relación con sus futuras compañeras. "Cuando me fui de Nosotros a la mañana –ciclo que conduce su ex marido Fabián Doman de 9 a 10:30 por la misma pantalla-, me escribió Ángel para preguntarme si me quería sumar. Mi incorporación iba a ser en el verano, pero se anticipó".