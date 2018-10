"Me pareció muy gracioso y, lejos de molestarme, me reí mucho, mucho, mucho con ese mensaje. ¡El que se enoja pierde! Y aparte, ¡tiene razón! No tengo panza pero manzanita (agregó el emoji), siempre", agregó la hija de Claudia Villafañe, para enseguida restarle importancia al asunto: "Si subo una foto sé que muchos van a opinar bien y otros capaz que no tanto. ¡Pero no me afecta nada de nada porque estoy pasando el momento más feliz de mi vida!".