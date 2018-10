A esta altura de las circunstancias, obviamente, la pareja no tiene ninguna necesidad de ocultarse. "Él me contiene, me acompaña y me ayuda. Yo lo acompaño a él en muchas cosas. Por sobre todo nos acompañamos y nos contenemos y nos hacemos bien. No son frases lindas ni palabras lindas, es lo que sucede", había dicho Laurita este fin de semana en Implacables al ser consultada sobre su relación con Cabré.