—Creo que no hay límites, pero depende de cada uno y de la pareja. Por ejemplo, yo no creo en el poliamor. Me parece que cuando amás a una persona, estás con ella y no la podés compartir. No por un tema de egoísmo sino porque no creo en poder aceptar la infidelidad, pero son formas de pensar. Habrá gente que no piensa así y me parece muy respetable, pero no es mi caso. Cuando hay amor verdadero, es de a dos, es incondicional y no se comparte.