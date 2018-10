Ser una chica blanca interpretando música de negros no era lo habitual para una texana de su casa. "Cuando empecé a cantar blues creyeron que estaba loca, ya sabes cómo son los pueblos: te casas al acabar el colegio secundario, tienes muchos hijos y te callas, ¿verdad? No hice nada de eso. Aún no lo han entendido". Y como no la entendían, la maltrataban. Queda claro en el documental Janis: Little Girl Blue, cuando su viejo amigo Powell St John cuenta que fue elegida como "El hombre más feo de Austin", y cómo eso la destrozó. "Nunca vi algo tan triste", recordó el texano.