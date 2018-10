—Me pegó mucho todo ese tema. A veces me asusta, me hace pensar: tengo una sensibilidad que me bajonea, me pone mal, no sé si porque uno viene de una familia que vio que a su vieja le costó y que uno tuvo la suerte de salir, de estar bien y sano. Pero sí, me asusta mucho. Me cuesta entender que hay gente que tenga tanto, pero tanto, pero tanto… y no se dan cuenta que mañana se pueden morir. ¿Dónde querés meter tanta plata y sin que te importe que hay gente que no tiene la dignidad de tener un trabajo? Imaginate un padre que lo echaron de la fábrica, tiene que ir a la casa y a la mujer no tenga para darle para unas zapatillas. "No sé si vamos a comer mañana, no sé si puedo pagar el colegio del pibe". Eso es algo que me afecta mucho.