"No es que no lo quise poner al aire: no la he podido terminar. Desde enero que no me pagan. Yo no pongo el valor de las cámaras, de los faroles, de un estudio, de las paritarias de los trabajadores. Eso es un costo muy grande. Son cien personas que trabajaron, cobraron y vivieron de eso", explicó Del Boca en Intrusos en octubre del año pasado.