—A mí me respetaron muchísimo en mi trabajo, siempre. Nunca sentí algo así como que me haya puesto incómoda, no sé, grabando una tira o lo que sea. Pero sí a veces los técnicos, que los amo, hacen comentarios. Tal vez a veces no entienden que nosotras nos sentimos un poco incómodas con esa cosa… Entraste y todos están haciendo un chiste que a lo mejor a vos no te causa gracia. Tampoco me quiero poner moralista, pero creo que esos chistes ya van a dejar de causar gracia. Nosotras también dejemos de reírnos de esas cosas. No quiero dar ningún nombre, pero me pasa que veo un programa que le iba súper bien, que lo pasan año tras año, y lo veo hoy y me acuerdo cómo me reía en ese momento y digo: "¡Guau!, yo me reía de esto, me parecía súper gracioso, y ahora no me parece gracioso…".