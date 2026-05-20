Marcos Llorente no está de acuerdo con la ciencia, pero su opinión para la investigación tampoco importa: “No hay debate con una persona no experta”

Marcos Llorente cuestiona en prime time los estudios científicos relacionados con la exposición solar acumulada (El Hormiguero)

El programa de la televisión más visto anoche en España lo protagonizó Marcos Llorente en su entrevista en El Hormiguero, a la que el futbolista no fue a hablar de fútbol, sino de cáncer; más bien, de la negación de este. La noche del pasado martes Pablo Motos invitaba a su programa de prime time al jugador del Atlético de Madrid, quien en los últimos meses se ha convertido en un gurú del bienestar en Internet.

Con casi dos millones y medio de seguidores en Instagram, Llorente se ha erigido como referente de un estilo de vida que se asienta sobre ideas sin ningún tipo de base científica, como su promoción de unas gafas de sol especiales para “proteger” los ritmos circadianos. Llorente, que estaba detrás de la empresa Aureo LightStyle (fabricante de las gafas), comunicó a través de sus redes sociales su desvinculación del proyecto días después de la publicación en Infobae de un reportaje al respecto.

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Gafas de cristales amarillos o rojos aparte, el verdadero peligro del discurso del futbolista reside en su negación de la relación entre la exposición al sol sin la protección adecuada y el aumento de riesgo del cáncer de piel. El sol es beneficioso y lo necesitamos como fuente de vitamina D, pero su exposición ha de ser moderada y protegida, especialmente en las horas centrales del día. El bronceado no es cosmética, sino “una respuesta al daño en la piel para evitar más daño y que llegue al núcleo de las células, que es donde está el material genético”, recordaba a este medio Marisol Soengas, jefa del grupo de Melanoma en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y referente mundial en la investigación contra el cáncer de piel.

Marcos Llorente despierta la polémica disfrazándose de un bote de crema de protección solar (@marcosllorente)

Décadas de investigación frente a la opinión de un futbolista

Pese a la evidencia que ofrecen décadas de investigación, Marcos Llorente, cuyo oficio se aleja bastante del campo de la oncología, no está de acuerdo con la ciencia: “Yo no estoy de acuerdo. Cuando tú haces deporte, el músculo sufre, pero es un dolor esperado, útil para el cuerpo y que te va a hacer más fuerte”. Hace días, el futbolista subía a sus redes sociales una foto en la que ridiculizaba el uso de cremas solares.

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La exposición de nuestra piel al sol no la hace más resistente. De hecho, el daño es acumulativo. “No existe ninguna evidencia científica que respalde la idea de que la piel humana pueda ‘acostumbrarse’ o generar una protección natural eficaz y segura frente a la radiación UV mediante exposiciones progresivas al sol”, alertan desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). “Las evidencias científicas disponibles confirman que la exposición al sol sin protección genera daño solar acumulativo, incluyendo alteraciones del ADN celular, fotoenvejecimiento prematuro y un aumento significativo del riesgo de cáncer de piel, incluido el melanoma".

A través del ejemplo del futbolista Marcos Llorente, el nutricionista Mario Rey advierte sobre los riesgos de ciertas dietas a largo plazo. Basándose en estudios como el 'Global Burden of Disease', subraya que un bajo consumo de verduras está relacionado con una menor esperanza y calidad de vida.

El callo solar, un bulo preocupante

Para la doctora Soengas, el discurso del jugador del Atlético de Madrid es “un bulo preocupante”. “Se sabe desde hace décadas por estudios epidemiológicos que el daño inducido por las quemaduras solares en las células de la piel aumentan el riesgo de melanoma y otros cánceres”. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que 8.074 personas recibirán este año un diagnóstico de melanoma en España.

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El mito del callo solar es precisamente eso: un mito. La piel no desarrolla una memoria protectora frente al sol. Por el contrario, cada exposición sin protección añade daño acumulado. “No hace falta que estemos de acuerdo en todo”, acababa respondiendo Marcos Llorente en la entrevista con Pablo Motos.

No obstante, la doctora Diana Díaz-Rizzolo, investigadora postdoctoral en el Departamento de Medicina de la Columbia University en Nueva York y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), recordaba en una entrevista en Infobae que “no hay debate con una persona no experta”: “El debate científico se da en la academia, no en las redes sociales”. Sin embargo, Llorente está todavía lejos de una matrícula en la universidad: “No aprendí en universidades, aprendí en contacto con la Tierra”.

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