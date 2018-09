—¿Cómo conociste a Miguel Ángel? —A la salida de un teatro. Un amigo en común me dijo: "Voy a ver a Miguel Ángel Solá a una obra que está haciendo, ¿me quieres acompañar?". "Dale, dale. Voy". —¿Ya te gustaba? —Le conocía de haberle visto, pero la verdad que no le ubicaba demasiado. Me lo presentó y a partir de ahí comenzó. —¿Quién encaró a quién? —Miguel (risas). Miguel me encara. Le saludamos a la salida y luego le pide el mail a mi amigo. El mail, todo muy epistolar. —¿Tu amigo te pregunta si se lo puede dar? —Sí, obvio. Y yo le digo: "Sí". Un día recibo un mail con un nombre que no era Miguel Ángel Solá, porque él tiene otro nombre en el mail. Y yo decía: "Creo que es él, pero a mí suena raro". —¿En qué tono estaba redactado? —Era muy directo. Y yo le decía a mi amigo: "¿Qué onda este hombre?". Pero bueno, le seguí. Además yo, tratando de ser la corrección. Laburé un mail, le daba vueltas, y decido mandarlo después de tres horas de trabajo, creo. Y su respuesta fue como: "Bueno, déjate de caretear que a mí no me interesa eso". "Nooooo", dije. ¡Te puedes imaginar! Me puse… —¡Vos querías ser Cortázar y él te dijo mandó a pasear! —¡Exactamente! "No, no. Paso de esto. No me interesa". Entonces bueno, bajé un cambio y le dije directamente lo que me había parecido su respuesta, y a partir de ahí conectamos. —¿Le dijiste: "Sos un ordinario"? —Sí, exactamente: "Sos un ordinario". Yo tratando de ver la forma… Pero eso me estimula. Era una relación estimulante para mí, porque de pronto era hablar con alguien que escribe muy bien, y tratar de ver, porque no era claro en lo que decía.