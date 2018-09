En una entrevista en el 2010 el mismo Camero se refirió a su paso por el programa: "Estoy alejado de los escenarios por una decisión personal, ya que no me gusta el modo en que se relacionan los medios y los actores. Hoy es muy difícil lograr hacer afectos. Yo fui maltratado injustamente por unos crápulas y no tengo ningún problema en decirlo".