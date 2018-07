"Me llamó la atención que usara la palabra 'destrato' y no 'maltrato'. 'Destrato' parece que hubo abandono", dijo Darín. "No estoy exactamente enojado. Estoy dolorido. No termino de entender", manifestó el actor y agregó: "Me corre un frío por la espalda cuando escucho que Valeria se desmayó adelante mío y no hice nada. Jamás en mi vida alguien se desmayó delante mío".