"Sale la Lozano esta, la fea, la mal vestida, que además tiene dos cotorras, una es la (Mercedes) Ninci y otra que es una impresentable (Tamara Bella) que en un momento me empieza a pegar y le dice, '¿le gustarás?'. No por Dios, como en San Isidro, no ahí, sino sería Maradona. Te equivocaste, no pasa todo por el tajito como hacés vos. Esta mina que es muy desagradable la llaman el arquero, trabajaba para Gastón Portal con los videos y te pegaban y esta mina se reía de todos, insolvente, mal vestida, feúcha", cerró en ese momento.