Es que la respuesta del cantante no se hizo esperar. Hacía solo un par de días que la nena le había pedido a través de un video en Instagram que le dedicara un tema: "Hola Maluma, quiero que me cantes la canción Tuya", dijo y de inmediato se volvió viral hasta que llegó al cantante que no dudó ni un segundo: "Hermosa prepárate, te tengo una sorpresa".