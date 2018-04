Sin embargo, la familia prefiere mirar hacia adelante y buscar soluciones: "Trato de no pensar y no atormentarme con lo que tendría que haber pasado. Busco que esto no avance y no perder ni un segundo. Desde que lo tuve en la panza soñé que me mire y que me conozca, que me diga 'mamá te veo' sería mi misión cumplida, el anhelo de mi vida", agregó entre lágrimas.