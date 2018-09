Dany Lescano, pionero de la cumbia villera: "No me importa que Cristina vaya presa, pero bajame la comida, papá"

Empezó a cantar tras cumplir una condena en la cárcel que considera injusta: sigue declarándose inocente. Formó entonces el histórico grupo "Flor de Piedra" con Pablo Lescano, con quien se peleó y aún no sabe por qué. Ahora no llega a fin de mes. Y en esta entrevista con Teleshow, muestra su preocupación por la crisis económica y habla del kirchnerismo. "Antes yo vivía bárbaro: trabajaba más, me pagaban más. Si robaron o no robaron, yo no tengo…", dice