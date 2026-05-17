España

Pesto de pistacho: una receta moderna para darle un toque diferente a tus platos de pasta

Una alternativa innovadora que aporta un sabor suave, aromático y lleno de matices a tus platos

Guardar
Google icon
Un bote de vidrio sin etiqueta lleno de pesto de pistacho verde cremoso con una cuchara. Al lado hay hojas de albahaca, pistachos y ajos en una mesa de madera.
Pesto de pistacho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pesto de albahaca es una de las salsas más emblemáticas y reconocibles de la gastronomía italiana tradicional. Originario de la región de Liguria, su combinación de albahaca fresca, piñones, ajo, queso parmesano y aceite de oliva virgen extra ha conquistado cocinas de todo el mundo gracias a su aroma intenso y su sabor fresco.

Sin embargo, la cocina actual ha sabido reinterpretar este clásico con propuestas innovadoras que mantienen su esencia pero aportan sabores nuevos. Si quieres modernizar tu repertorio gastronómico, el pesto de pistacho es una gran opción.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Triturado: 5 minutos
  • Tiempo total: 15 minutos

Ingredientes

  1. 100 g de pistachos pelados (sin sal)
  2. 30 g de hojas de albahaca fresca
  3. 1 diente de ajo pequeño
  4. 40 g de queso parmesano
  5. 60 ml de aceite de oliva virgen extra
  6. 1 pizca de sal fina
  7. 1 cucharadita de zumo de limón (opcional)

Cómo hacer pesto de pistacho, paso a paso

  1. Lava cuidadosamente las hojas de albahaca bajo agua fría y sécalas muy bien con papel de cocina. Utiliza solo las hojas y retira los tallos más gruesos para evitar un sabor más amargo.
  2. Pela los pistachos si todavía tienen cáscara y elimina también la piel fina que los recubre. Este paso ayuda a conseguir un pesto con un color más intenso y una textura mucho más suave.
  3. Coloca en el vaso de la batidora los pistachos, la albahaca, el ajo pelado y una pizca de sal.
  4. Tritura o machaca los ingredientes poco a poco hasta obtener una pasta gruesa y aromática. No hace falta que quede completamente fina en este punto.
  5. Incorpora el aceite de oliva virgen extra poco a poco mientras sigues triturando a baja velocidad. Así conseguirás una salsa cremosa y bien emulsionada.
  6. Si el pesto queda demasiado espeso, añade una cucharadita de agua fría o unas gotas de zumo de limón para aligerar la textura y aportar un toque más fresco.
  7. Prueba la salsa y ajusta el punto de sal si fuese necesario. Evita triturar en exceso para que la mezcla no se caliente y la albahaca mantenga su color verde intenso.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da, aproximadamente, unos 300 gramos de pesto de pistacho, una cantidad suficiente para usar en varios platos. Dependiendo del uso que le des, puede rendir para 4 raciones de pasta.

En el ring de la nutrición se enfrentan dos titanes: los pistachos y las nueces. Descubre cuál de estos frutos secos es mejor para la salud cardiovascular, el control de peso y la función cerebral, y elige el ganador según tus metas personales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 19 g
  • Proteínas: 5 g
  • Hidratos de carbono: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, el pesto de pistacho puede conservarse hasta 5 días siempre que se guarde en un recipiente hermético bien cerrado. Para evitar la oxidación y mantener su color y sabor, es recomendable cubrir la superficie con una fina capa de aceite de oliva antes de meterlo en la nevera. También se puede congelar en pequeñas porciones durante 1 mes, siendo una opción muy práctica.

Temas Relacionados

RecetasRecetas EspañaPistachosEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: con el 98% escrutado, Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y dependerá de Vox

La Junta Electoral de Andalucía ha fijado las 20:43 como la hora en la que empezarían a contarse las papeletas, después de que algunos centros electorales se retrasaran en su apertura por la mañana

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: con el 98% escrutado, Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y dependerá de Vox

Comprobar Bonoloto: resultados ganadores del domingo 17 de mayo

Como cada domingo, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: resultados ganadores del domingo 17 de mayo

Lototurf: comprueba los números ganadores del 17 de mayo

Con las Loterías y Apuestas del Estado no solo puedes ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Lototurf: comprueba los números ganadores del 17 de mayo

Resultados ganadores del Super Once del 17 mayo

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once del 17 mayo

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada domingo, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: con el 98% escrutado, Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y dependerá de Vox

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: con el 98% escrutado, Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y dependerá de Vox

Los sondeos a pie de urna dan la victoria al PP y le aseguran la mayoría absoluta en Andalucía

Un choque entre un VTC, un turismo y un coche de la Policía Nacional en Madrid deja ocho heridos

El alcalde de Málaga no encuentra su papeleta, un enfrentamiento en Sevilla y la foto que ha desatado la polémica: las anécdotas de las elecciones de Andalucía 2026

De 70 a 5.000 euros: esto es lo que cobran los miembros de la Junta Electoral de Andalucía y de las mesas electorales este 17M

ECONOMÍA

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

La estafa con las monedas de dos euros que no han podido distinguir ni desde el Banco Central Europeo

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

DEPORTES

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”