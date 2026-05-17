Pesto de pistacho: una receta moderna para darle un toque diferente a tus platos de pasta

Pesto de pistacho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pesto de albahaca es una de las salsas más emblemáticas y reconocibles de la gastronomía italiana tradicional. Originario de la región de Liguria, su combinación de albahaca fresca, piñones, ajo, queso parmesano y aceite de oliva virgen extra ha conquistado cocinas de todo el mundo gracias a su aroma intenso y su sabor fresco.

Sin embargo, la cocina actual ha sabido reinterpretar este clásico con propuestas innovadoras que mantienen su esencia pero aportan sabores nuevos. Si quieres modernizar tu repertorio gastronómico, el pesto de pistacho es una gran opción.

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Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Triturado: 5 minutos

Tiempo total: 15 minutos

Ingredientes

100 g de pistachos pelados (sin sal) 30 g de hojas de albahaca fresca 1 diente de ajo pequeño 40 g de queso parmesano 60 ml de aceite de oliva virgen extra 1 pizca de sal fina 1 cucharadita de zumo de limón (opcional)

Cómo hacer pesto de pistacho, paso a paso

Lava cuidadosamente las hojas de albahaca bajo agua fría y sécalas muy bien con papel de cocina. Utiliza solo las hojas y retira los tallos más gruesos para evitar un sabor más amargo. Pela los pistachos si todavía tienen cáscara y elimina también la piel fina que los recubre. Este paso ayuda a conseguir un pesto con un color más intenso y una textura mucho más suave. Coloca en el vaso de la batidora los pistachos, la albahaca, el ajo pelado y una pizca de sal. Tritura o machaca los ingredientes poco a poco hasta obtener una pasta gruesa y aromática. No hace falta que quede completamente fina en este punto. Incorpora el aceite de oliva virgen extra poco a poco mientras sigues triturando a baja velocidad. Así conseguirás una salsa cremosa y bien emulsionada. Si el pesto queda demasiado espeso, añade una cucharadita de agua fría o unas gotas de zumo de limón para aligerar la textura y aportar un toque más fresco. Prueba la salsa y ajusta el punto de sal si fuese necesario. Evita triturar en exceso para que la mezcla no se caliente y la albahaca mantenga su color verde intenso.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da, aproximadamente, unos 300 gramos de pesto de pistacho, una cantidad suficiente para usar en varios platos. Dependiendo del uso que le des, puede rendir para 4 raciones de pasta.

En el ring de la nutrición se enfrentan dos titanes: los pistachos y las nueces. Descubre cuál de estos frutos secos es mejor para la salud cardiovascular, el control de peso y la función cerebral, y elige el ganador según tus metas personales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 19 g

Proteínas: 5 g

Hidratos de carbono: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, el pesto de pistacho puede conservarse hasta 5 días siempre que se guarde en un recipiente hermético bien cerrado. Para evitar la oxidación y mantener su color y sabor, es recomendable cubrir la superficie con una fina capa de aceite de oliva antes de meterlo en la nevera. También se puede congelar en pequeñas porciones durante 1 mes, siendo una opción muy práctica.