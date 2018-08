—Yo estaba grabando en Acapulco cuando él llegó al rodaje. Saludó a todos. Yo estaba lejos, y como soy bastante vergonzoso no lo fui a saludar. Porque tampoco lo admiro. Sí lo respeto muchísimo, sí me parece que es un gran artista, pero no como para decir: "¡Huy, ahí está! Le quiero dar la mano, saludarlo, decirle que soy parte de este proyecto".