—Sí, en el secundario más que nada. No me olvido más, el primer año. Me habían obligado a actuar en una obra, tenía que hacer no sé si de gaucho, un baile gauchesco, no me acuerdo bien qué era. Pero no quería, no quería, por más que me gustaba. Lo preparé y a último momento inventé una lesión. Una mentirita inteligente.