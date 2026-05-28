Colombia

A Aida Quilcué le dieron ‘palo’ en redes sociales tras llamar ‘ladrones’ a los graduados de universidades privadas: “Esto indigna”

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda quedó en el centro de la polémica tras cuestionar a un importante sector de la educación en medio del hoy caliente ambiente político a pocos días de la primera vuelta presidencial

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“Lo único que nos dejaron fue robarse la plata del pueblo”, afirmó Aida Quilcué en su intervención en Casanare - crédito @Mariano_OspinaP/X

Las redes sociales volvieron a convertirse en el escenario principal de una nueva polémica en plena campaña presidencial en Colombia y esta vez, la controversia recayó sobre la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué, luego de unas declaraciones que realizó durante un evento político en Yopal (Casanare) y que provocaron una fuerte reacción en distintos sectores del país.

El hecho ocurrió en medio de un acto público en el que también participó el senador Alexander López. Desde ese escenario, la lideresa indígena dirigió un mensaje a los asistentes que luego se difundió con rapidez en redes sociales y se convirtió en uno de los temas más comentados del día.

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Quilcué afirmó ante la multitud: “Y decirles también que aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país, lo único que nos dejaron y aprendieron fue robarse la plata del pueblo. Y lo único que nos dejaron fue la exclusión, el odio y el racismo, y por eso este país está así”.

El mensaje fue interpretado por muchos usuarios como una crítica directa a personas formadas en universidades de alto prestigio del país, pues la frase se replicó en plataformas digitales y provocó reacciones divididas, en especial en la red social X, en la que el tema alcanzó gran visibilidad en pocas horas.

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- crédito Aida Quilcué/Facebook
Aida Quilcué desató polémica al catalogar como "ladrones" a las personas que se graduaron de prestigiosas universidades privadas - crédito Aida Quilcué/Facebook

La fórmula vicepresidencial generó una fuerte polémica en redes sociales

Una parte importante de la opinión pública señaló que el discurso generalizó de manera amplia y afectó a quienes estudiaron en instituciones de educación superior con esfuerzo personal y familiar.

Varios comentarios afirmaron que el tono de la intervención resultó ofensivo y poco conciliador en medio de una campaña electoral que ya tiene altos niveles de tensión.

Entre las reacciones políticas, la senadora María Clara Posada, del partido Centro Democrático, expresó una crítica directa en la que señaló: “Indigna escuchar a una fórmula vicepresidencial minimizar el esfuerzo de miles de familias que trabajan toda una vida para darle estudio y oportunidades a sus hijos. ¿De verdad ese es el mensaje que hoy le quieren dejar a los jóvenes de Colombia?”.

La senadora María Clara Posada cuestionó duramente las declaraciones de Aida Quilcué en Casanare - crédito @MaclaPosada/X
La senadora María Clara Posada cuestionó duramente las declaraciones de Aida Quilcué en Casanare - crédito @MaclaPosada/X

Sus palabras ampliaron el debate y llevaron la discusión hacia el terreno político. Desde distintos sectores se interpretó su reacción como una defensa del valor de la educación y del esfuerzo académico, mientras que otros usuarios respondieron con posturas que defendieron el mensaje inicial de Quilcué y lo enmarcaron en una crítica a las élites tradicionales.

El comediante y periodista Daniel Samper Ospina intervino en la conversación con un mensaje en X que mezcló crítica y humor político, por lo que en su publicación escribió: “De no creer: ahora el enemigo es la educación. Contrario a eso, los invitamos a #CircombiaEnElecciones donde siempre donamos parte de la taquilla a becas de rescate de #VamosPalante (sic)“.

“La educación es nuestra verdadera salida; es el antídoto contra los retardatarios discursos de odio como el de la candidata Aida”, escribió el periodista.

El comentario de Daniel Samper Ospina sumó más tensión a la conversación digital contra Aida Quilcué - crédito @DanielSamperO/X
El comentario de Daniel Samper Ospina sumó más tensión a la conversación digital contra Aida Quilcué - crédito @DanielSamperO/X

Ese comentario se sumó a la ola de reacciones que ya circulaba en redes sociales y reforzó la discusión sobre el alcance de las declaraciones. La conversación digital tomó fuerza y se extendió durante varias horas con mensajes de rechazo e indignación sobre el contenido del discurso.

Muchos usuarios afirmaron que las palabras de la fórmula vicepresidencial representaron una descalificación hacia un sector amplio de la población.

También se repitieron comentarios que cuestionaron el hecho de que una figura que aspira a la vicepresidencia utilizara un lenguaje considerado por muchos como excluyente.

Usuarios en redes interpretaron las palabras de Aida Quilcué como una crítica directa a egresados de universidades prestigiosas - crédito @Natalia__Gar - @Mariano_OspinaP/X
Usuarios en redes interpretaron las palabras de Aida Quilcué como una crítica directa a egresados de universidades prestigiosas - crédito @Natalia__Gar - @Mariano_OspinaP/X

Algunos usuarios insistieron en que el debate político debía centrarse en propuestas y no en afirmaciones que profundizaron divisiones sociales.

“Entonces, según ella, cientos de científicos, médicos, ingenieros y artistas egresados de Los Andes, Nacional y La Javeriana... todos unos “ladrones” (sic)”, señaló un usuario en X.

Usuarios en redes interpretaron las palabras de Aida Quilcué como una crítica directa a egresados de universidades prestigiosas - crédito @Niw451/X
Usuarios en redes interpretaron las palabras de Aida Quilcué como una crítica directa a egresados de universidades prestigiosas - crédito @Niw451/X

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